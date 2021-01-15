الزمالك والجونة.. تدريبات تأهيلية لـ حميد أحداد

أدى حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية .

يأتي هذا على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.



ويعاني أحداد من الإصابة بشد في العضلة الضامة، ويخضع حاليا لفترة تأهيل للتعافي من إصابته قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.



وخاض أحداد تدريباته التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، كما خاض ثنائي فريق الشباب سيف فاروق جعفر وحاتم سكر تدريبات تأهيلية مع النجم المغربي.



ويستعد الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها 19 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.