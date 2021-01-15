العين يهزم حتا بهدف في الدوري الإماراتي.. فيديو

جاء هدف العين والمباراة الوحيد عن طريق سالم عبدالله في الدقيقة 43 من عمر المباراة.
وسيطر العين على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 66 %، وسدد 14 تصويبة منهم 3 تسديدات على المرمى.
في المقابل سدد حتا 9 تسديدات، منهم 3 أيضا بين القائمين والعارضة، لكنه فشل في هز شباك العين.
وبهذا الفوز رفع العين رصيده إلى النقطة 23 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإماراتي، بينما تجمد رصيد حتا عند المركز الـ 14 والأخير بنقطتين.
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