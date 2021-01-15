الرياضة

باتشيكو يرفع الحمل البدني للاعبي الزمالك

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ركز البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال مران اليوم الذي يقام بملعب النادي على رفع الحمل البدني للاعبين من خلال أداء عدد من التدريبات البدنية وذلك برفع بعض الأوزان أو تدريبات المرونة الجسدية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة بمسابقة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة للبطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري برصيد 16 نقطة من 6 لقاءات حقق الفوز في خمس منها وتعادل في لقاء وحيد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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