باتشيكو يرفع الحمل البدني للاعبي الزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة بمسابقة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة للبطولة.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري برصيد 16 نقطة من 6 لقاءات حقق الفوز في خمس منها وتعادل في لقاء وحيد.
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