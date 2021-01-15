الوحدة يتعادل مع ضمك في الدوري السعودي

الفريقان حاولا هز شباك بعضهما البعض طيلة أحداث المباراة، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل، ليتقاسما نقاط المباراة.
ولعب الوحدة منقوص العدد من الدقيقة 45 بعد حصول لاعبه نايف كريري على البطاقة الحمراء.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الوحدة للنقطة 20 في المركز السابع، ورصيد ضمك للنقطة 9 في المركز السادس عشر والأخير.
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