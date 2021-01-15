الوحدة يتعادل مع ضمك في الدوري السعودي

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث مباراة فريقي ضمك والوحدة، في الجولة الثالثة عشر لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين " الدوري السعودي".

الفريقان حاولا هز شباك بعضهما البعض طيلة أحداث المباراة، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل، ليتقاسما نقاط المباراة.

ولعب الوحدة منقوص العدد من الدقيقة 45 بعد حصول لاعبه نايف كريري على البطاقة الحمراء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الوحدة للنقطة 20 في المركز السابع، ورصيد ضمك للنقطة 9 في المركز السادس عشر والأخير.