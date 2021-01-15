الرياضة

باتشيكو يطالب مصطفى محمد بغلق ملف الاحتراف الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - طالب المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض بغلق ملف الاحتراف الخارجي بعد فشل مفاوضات سانت إتيان الفرنسي.

باتشيكو يعقد اجتماع طارئ مع مصطفى محمد

عقد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك اجتماعا مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض حيث طالبه بالتركيز مع الفريق وغلق ملف الاحتراف مؤقتاً لحين الانتهاء من دورة الألعاب الأوليمبية.

وأكد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو لمصطفى محمد أنه يستحق الانضمام لأقوى الدوريات الأوروبية وليس الدورى الفرنسى، بعدما تلقى عرضاً من سانت إتيان.

وكانت مفاوضات سانت إتيان مع مسؤولي الزمالك قد توقفت بعد رفض مسؤولي الأبيض تقسيط قيمة رحيل مصطفى محمد إلى النادي الفرنسي في الميركاتو الشتوي الجاري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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