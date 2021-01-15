نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مباريات الجولة الرابعة بالقسم الثالث مطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق السبت مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية عشر ب مطروح للقسم الثالث حيث يلتقي فريق مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد نقطة واحدة مع فريق مركز شباب برج العرب صاحب المركز الأخير بدون نقاط.



ويسعي الفريقين للفوز لتحقيق أول إنتصار لها بالمجموعة لتحسن وضعهم بجدول المجموعة.



وعلي ملعب المدينة الشبابية يواجه فريق الحرية صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط فريق الشرطة صاحب المركز الثامن بدون رصيد.



وتأجلت مباراتي المصري السلوم وشباب الضبعة ، و مطروح وهلال الضبعة بسبب مشاركة فريقي المصري السلوم والهلال في التمهيدي الثاني لكأس مصر.



ترتيب المجموعة الثانية عشر



1- الزهور 7 نقاط

2- المصري السلوم 7 نقاط

3- الهلال 7 نقاط

4- الحرية 6 نقاط

5- شباب الضبعة 4نقاط

6- م. شباب الحمام نقطة وحيدة

7- مطروح نقطة وحيدة

8-الشرطة بلا نقاط

9- م.شباب برج العرب بلانقاط