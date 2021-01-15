نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة الرسمية لمباراة الأهلي أمام الهلال في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منذ قليل تشكيلة مباراة الاهلي أمام الهلال والتي تجمع الفريقان بعد اقل من ساعة لحساب مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية وسط مفاجأت عديدة. وجاءت تشكيلة نادي الهلال على النحو التالي :- حراسة المرمى: عبد الله المعيوف خط الدفاع: البريك – جانغ هيون سو ــ الجحفلي – الشهراني خط الوسط: الفرج – عطيف ــ كاريلو خط الهجوم: فييتو ــ جيوفينكو ــ جوميز في المقابل يلعب فريق نادي الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى: محمد الربيعي اليامي خط الدفاع: البكر ــ محمد الفتيل – معتز هوساوي– لوكاس ليما خط الوسط: فيجسا ــ الأسمري ــ المقهوي خط الهجوم: أوسو ــ ميتريتا ــ السومة