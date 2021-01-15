نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يتحدث عن مواجهة كريستال بالاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، في العودة لسباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن المدرب بيب غوارديولا قال اليوم الجمعة إن هدفه الأول تجنب نتيجة محرجة أخرى امام كريستال بالاس على ملعبه.

حقق بالاس انتصاراً نادراً، وتعادل في مباراة أخرى في آخر زيارتين لملعب الاتحاد، في آخر موسمين، وحذر غوارديولا فريقه من قوة دفاع المنافس الذي فرض التعادل السلبي على آرسنال.

وقال غوارديولا للصحافيين قبل مواجهة الأحد المقبل: "الجزء الأول من الموسم كان مثيراً، يصبح الأمر رائعاً في كل مرة يكون فيها الفريق في دائرة المنافسة على اللقب في شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، لكني أركز أولاً على مواجهة كريستال بالاس".

وأضاف: "في الموسمين الأخيرين أخفقنا في الفوز عليه بملعبنا، أتمنى النجاح هذه المرة، فريق مثل بالاس يعرف تماماً ما الذي يتعين عمله، يجب التحلي بالصبر واللعب بطريقتنا".

واختتم: "يدافع بالاس جيداً، شاهدتم ذلك أمام آرسنال، سيطروا على معظم فترات المباراة، واجهنا صعوبات أمامهم في السنوات الأخيرة، وخسرنا مباراة، وتعادلنا في أخرى".