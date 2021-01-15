نتائج مباريات اليوم بالقسم الرابع بالدقهلية

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

أقيمت اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة بدورى القسم الرابع بمنطقة الدقهلية بمجموعتيه حيث أقيمت ٨ مباريات.

ضمن منافسات المجموعة الأولى تمكن المعصرة من تحقيق فوزه الأول بهدف وحيد على حساب طلخا بينما حقق إتحاد السنبلاوين فوزا جديدا وصعبا على حساب شباب بلقاس.

وتعادل ميت غمر و شباب ميت غمر سلبيا بينما تم إلغاء مباراة الستامونى وشباب السنبلاوين بسبب عدم تواجد سيارة إسعاف بملعب المباراة.

وفى المجموعة الثانية تغلب الشال والمنشية على مستضيفه الأطرش بثلاثية نظيفة فيما حقق منية النصر الفوز بثنائية على مستضيفه الجمالية.

وحقق شها فوزا صعبا على ضيفه سماد طلخا بهدفين مقابل هدف فيما حقق جزيرة القباب فوزا ثمينا على مستضيفه جزيرة القباب بهدف دون مقابل.

ترتيب فرق المجموعة الاولي :

1-اتحاد السنبلاوين 9 نقاط

2-شباب ميت غمر 7 نقاط

3-ميت غمر 4 نقاط

4-اجا 3

5-شباب بلقاس 3

6-طلخا 3

7-المعصرة 3 نقاط

8-الستاموني بدون نقاط

9-شباب السنبلاوين بدون نقاط

ترتيب فرق المجموعة الثانية :

1-منية النصر 9 نقاط

2-جزيرة القباب 6 نقاط

3-ميت سلسيل 4 نقاط

4-الشال والمنشية 4 نقاط

5-شها 3 نقاط

6-الاطرش نقطتين

7-سماد طلخا نقطة وحيدة

8-الجمالية نقطة وحيدة