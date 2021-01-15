مران قوي لحراس الأهلي استعدادا لـ البنك

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لرباعي الحراس؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، في مران الفريق عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.
شهدت التدريبات حصول الحراس على وحدات تدريبية متنوعة؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بعد غدٍ الأحد على استاد حرس الحدود بالمكس في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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