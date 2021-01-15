قرارات عاجلة من الاتحاد الأفريقي بشأن دوري الأبطال والتصفيات المؤهلة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف " بعد الاجتماع الذي انعقد اليوم الجمعة بدولة الكاميرون، ان أى فريق أو منتخب سيخوض اللقاء فى حالة توفر 11 لاعبا لا يعانون من فيروس كورونا.

وجاءت بعض القرارات الأخرى التي اعتمدتها المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي بتعديل توفر 11 لاعبا ومن ضمنهم حارس مرمي و4 لاعبين علي مقاعد البدلاء الإ سيعتبر الفريق خاسر بنتيجة 2-0 .

وشدد الخطاب على أن أى لاعب سيثيت من خلال PCR بإصابته لن يشارك المباراة مع تطبيق القرار على كافة البطولات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي من تاريخ صدوره.

يذكر أن منتخب مصر للشباب تم استبعاده من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائي إفريقيا للشباب بعد محاصرة المنتخب ككل بفيروس كورونا .