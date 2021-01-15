عبدالحليم علي: جميع لاعبي الزمالك جاهزون لمواجهة الجونة

قال عبد الحليم علي مدير الكرة بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إن انتظام كل اللاعبين في مران اليوم اتاح للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو الاستعداد لمواجهة الجونة المقبلة بأريحية من الناحية الفنية.

وأضاف عبد الحليم علي أن كل الأمور التي تخص الفريق على ما يرام، وأن كل اللاعبين في حالة تركيز واستعداد تام لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز.

وأشاد علي بحرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي على متابعة تدريبات اليوم من أجل دعم الجهاز الفني واللاعبين، مشيرا إلى أن اللجنة في تواصل مستمر مع الفريق من أجل استكمال المسيرة بشكل متميز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة بمسابقة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة للبطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري برصيد 16 نقطة من 6 لقاءات حيث حقق الفوز في خمسة منها وتعادل في لقاء وحيد.