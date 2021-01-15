وأضاف عبد الحليم علي أن كل الأمور التي تخص الفريق على ما يرام، وأن كل اللاعبين في حالة تركيز واستعداد تام لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز.
وأشاد علي بحرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي على متابعة تدريبات اليوم من أجل دعم الجهاز الفني واللاعبين، مشيرا إلى أن اللجنة في تواصل مستمر مع الفريق من أجل استكمال المسيرة بشكل متميز.
ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة بمسابقة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة للبطولة.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري برصيد 16 نقطة من 6 لقاءات حيث حقق الفوز في خمسة منها وتعادل في لقاء وحيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبدالحليم علي: جميع لاعبي الزمالك جاهزون لمواجهة الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.