نائب رئيس سانت إيتيان لـ دوت الخليج: لا يوجد ناد في العالم يتفاوض بطريقة الزمالك

استنكر برنار كاييزو نائب رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي، طريقة مفاوضات نادي الزمالك معهم الخاصة ببيع المهاجم مصطفى محمد.

وقال كاييزو في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج:" جميع الأطراف متفقة على الصفقة، نحن واللاعب والزمالك، لكن فقط تتبقى عملية وطريقة دفع المقابل المادي."

وأضاف:" لا يوجد ناد في العالم يدفع مقابل الصفقة بالكامل" كاش"، لا يوجد ناد إنجليزي أو إسباني أو فرنسي أو إيطالي يفعل ذلك، كل اللاعبين الذين تم بيعهم من نادي سانت إيتيان للأندية الأخرى، حصلنا على المقابل المادي لذلك على دفعات."

واختتم قائلًا:" أقول لك رأيي في طريقة التفاوض، لا يوجد ناد في العالم يفعل ذلك، لا يوجد ناد في العالم يتفاوض بطريقة الزمالك ويطلب دفع المبلغ كاش.. المسئول عن إدارة المفاوضات في الوقت الحالي هو رونالد روميير رئيس النادي."

ويطلب نادي الزمالك الحصول على مبلغ 5 ملايين يورو كاش لبيع مصطفى محمد لنادي سانت إيتيان الفرنسي.