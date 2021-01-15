محمد عبد الشافي يؤدي تدريبات منفردة في الجيم بالزمالك

خاض محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم بالنادي في إطار البرنامج التجهيزي الذي يخضع له لزيادة معدلات اللياقة البدنية استعدادا للمباريات المقبلة بعد تعافيه من إصابته في الكتف التي تعرض لها قبل عدة شهور.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة بمسابقة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة للبطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري برصيد 16 نقطة من 6 لقاءات حيث حقق الفوز في خمسة منها وتعادل في لقاء وحيد.