قطر تحقق فوزها الأول على أنجولا في بطولات العالم

حقق المنتخب القطري لكرة اليد، الفوز، في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم لكرة اليد “مصر 2021"، على نظيره الأنجولي بنتيجة 25/30.
ويعد فوز قطر على أنجولا هو الأول في بطولات العالم للعبة حيث سبق وأن التقى الفريقان في مباراتين في بطولات العالم وكان الفوز من نصيب المنتخب الأنجولي.
أما عن أحداث اللقاء فقد شهد الشوط الأول سجالا بين الفريقين، بدأته انجولا بالتقدم، وتعادلت خلاله قطر 3 مرات، قبل أن تنهيه الأخيرة بالتقدم بفارق هدف واحد بنتيجة 13/14 .
وبدأت قطر الشوط الثاني بقوة حيث تقدمت بفارق أربع أهداف وواصلت تقدمها حتى نهاية المباراة بفارق 5 أهداف.
وتوقفت أحداث الشوط الثاني لمدة خمس دقائق عند الدقيقة 44:51 حيث أصيب حكم اللقاء البرتغالي ريكاردو فونيسكا بشد عضلي خرج على اثره من المباراة واستكملها الحكم الاحتياطي.
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