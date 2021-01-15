تعرض كريم بامبو صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لكدمة في وجه القدم وذلك خلال التقسيمة الفنية التي يؤديها الفريق بتدريباته التي تقام حاليا بملعب النادي. وفضل الجهاز الطبي للزمالك منح بامبو راحة من الجزء المتبقي من التدريبات لحين الاطمئنان عليه. ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة بمسابقة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة للبطولة. ويحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري برصيد 16 نقطة من 6 لقاءات حيث حقق الفوز في خمسة منها وتعادل في لقاء وحيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة نجم الزمالك خلال مران الفريق قبل مواجهة الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.