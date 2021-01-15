مصطفى فتحى يتراجع عن الانتقال للبنك الأهلي بعد مكالمة حسام حسن

بعدما اتفق الناديان على كافة الأمور الخاصة بإتمام الصفقة، إلا أن اللاعب يدرس التراجع بعدما تلقى مكالمة هاتفية من حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق يدرس التراجع عن الانتقال لصفوف البنك الأهلى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة،

وتحدث حسام حسن مع مصطفى فتحى وأكد أنه فى حاجة لخدماته وضمه، وأنه سيكون قادرًا على إعادة اللاعب لمستواه المعهود، الأمر الذى جعل مصطفى فتحي يفضل الانتقال لصفوف الاتحاد السكندرى بدلًا من البنك الأهلى.



وخرج مصطفى فتحى وكريم بامبو من حسابات البرتغالى جايمى باتشيكو، الذى وافق على خروجهما من قائمة الزمالك، لصعوبة مشاركتهما في الفترة المقبلة.