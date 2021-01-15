مصطفى فتحى يتراجع عن الانتقال للبنك الأهلي بعد مكالمة حسام حسن

وتحدث حسام حسن مع مصطفى فتحى وأكد أنه فى حاجة لخدماته وضمه، وأنه سيكون قادرًا على إعادة اللاعب لمستواه المعهود، الأمر الذى جعل مصطفى فتحي يفضل الانتقال لصفوف الاتحاد السكندرى بدلًا من البنك الأهلى.
وخرج مصطفى فتحى وكريم بامبو من حسابات البرتغالى جايمى باتشيكو، الذى وافق على خروجهما من قائمة الزمالك، لصعوبة مشاركتهما في الفترة المقبلة.
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