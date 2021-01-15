الرياضة

مصطفى فتحى يتراجع عن الانتقال للبنك الأهلي بعد مكالمة حسام حسن

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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق يدرس التراجع عن الانتقال لصفوف البنك الأهلى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، بعدما اتفق الناديان على كافة الأمور الخاصة بإتمام الصفقة، إلا أن اللاعب يدرس التراجع بعدما تلقى مكالمة هاتفية من حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى. 

وتحدث حسام حسن مع مصطفى فتحى وأكد أنه فى حاجة لخدماته وضمه، وأنه سيكون قادرًا على إعادة اللاعب لمستواه المعهود، الأمر الذى جعل مصطفى فتحي يفضل الانتقال لصفوف الاتحاد السكندرى بدلًا من البنك الأهلى.

وخرج مصطفى فتحى وكريم بامبو من حسابات البرتغالى جايمى باتشيكو، الذى وافق على خروجهما من قائمة الزمالك، لصعوبة مشاركتهما في الفترة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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