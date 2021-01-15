مونديال اليد.. إصابات في منتخب الدنمارك قبل مواجهة البحرين

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة اليد اليوم الجمعة أن الفحوص كشفت إصابة إميل ياكوبسن لاعب المنتخب بعدوى فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك قبل ساعات من بداية مشوار المنتخب حامل اللقب في بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر.
ولن يتمكن ياكوبسن بذلك من تسجيل مشاركته الأولى في بطولة العالم خلال المباراة المقررة اليوم أمام منتخب البحرين.
وتم عزل زميله في الغرفة مورتن أولسن، ويأمل المنتخب في أن تأتي نتائج فحوص كورونا الخاصة بأولسن، سلبية.
وكان لأزمة كورونا تأثير في بطولة العالم لكرة اليد التي انطلقت منافساتها في مصر أمس الأول الأربعاء، حيث انسحب منتخبا التشيك وأمريكا من المشاركة في البطولة بسبب كثرة حالات الإصابة بالعدوى في صفوفهما، وحل مكانهما منتخبا مقدونيا الشمالية وسويسرا.
كذلك تحوم الشكوك حول منتخب كاب فيردي في ظل تزايد حالات الإصابة بعدوى كورونا بين صفوفه، علما بأنه من المفترض أن يستهل مشواره في البطولة في اليوم بلقاء منتخب المجر.
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