محمد صلاح يُزين التشكيل المثالي لـ ليفربول بالقرن الحالي

تصدر النجم المصري محمد صلاح، التشكيلة المثالية لفريق ليفربول الإنجليزي خلال القرن الحالي في الاستفتاء الذي شارك فيه الجمهور على موقع "تويتر". وأبرز موقع "givemesport" الرياضي اختيارات عشاق نادي ليفربول من جميع أنحاء العالم للتشكيلة المثالية للفريق خلال القرن الـ21 والتي شهدت تواجد العديد من النجوم البارزين بينهم لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي. ووفقًا للاختيارات النهائية جاء التشكيل المثالي لنادي ليفربول خلال القرن 21 مكون من: حراسة المرمى : أليسون بيكر خط الدفاع : ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان ديك، دانييل آجر، روبرتسون خط الوسط : تشابي ألونسو، ستيفين جيرارد، ديرك كويت خط الهجوم : ساديو ماني، محمد صلاح، وفرناندو توريس". وقدم محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي مستويات مبهرة للغاية خلال السنوات الماضية حيث حصل على هداف الدوري الإنجليزي لعامين على التوالي بجانب حصوله على البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.

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