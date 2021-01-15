نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي × المونديال (2).. الساحر "أبوتريكة" يقود المارد الأحمر لبرونزية كأس العالم 2006 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة وخاصة الجماهير المصرية انطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، ويشارك فيها النادي الأهلي ممثلًا عن قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي على حساب غريمه الزمالك.

ويسجل النادي الأهلي مشاركته رقم 6 في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يعد ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة العالمية عبر تاريخها، خلف نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي الأكثر مشاركة بالبطولة بـ9 مشاركات.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في سلسلة حلقات يومية أبرز ما قدمه النادي الأهلي خلال 5 مشاركات سابقة له في بطولة كأس العالم للأندية، ونسلط الضوء في حلقة اليوم، على مشاركة الأحمر في المحفل العالمي عام 2006:-

عاد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية عام 2006، بعد ظهور باهت في نسخة البطولة عام 2005، وحجز المارد الأحمر مقعده بين كبار العالم في المونديال الذي استضافته اليابان، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الصفاقسي التونسي بعدما تعادل الفريقين ذهابًا 1/1 وفاز الأهلي إيابًا بهدف محمد أبوتريكة.

خاض الأهلي منافسات البطولة العالمية بقيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه وقائمة مكونة من:-