نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي × المونديال (2).. الساحر "أبوتريكة" يقود المارد الأحمر لبرونزية كأس العالم 2006 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة وخاصة الجماهير المصرية انطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، ويشارك فيها النادي الأهلي ممثلًا عن قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي على حساب غريمه الزمالك.
ويسجل النادي الأهلي مشاركته رقم 6 في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يعد ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة العالمية عبر تاريخها، خلف نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي الأكثر مشاركة بالبطولة بـ9 مشاركات.
ويستعرض "الفجر الرياضي" في سلسلة حلقات يومية أبرز ما قدمه النادي الأهلي خلال 5 مشاركات سابقة له في بطولة كأس العالم للأندية، ونسلط الضوء في حلقة اليوم، على مشاركة الأحمر في المحفل العالمي عام 2006:-
عاد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية عام 2006، بعد ظهور باهت في نسخة البطولة عام 2005، وحجز المارد الأحمر مقعده بين كبار العالم في المونديال الذي استضافته اليابان، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الصفاقسي التونسي بعدما تعادل الفريقين ذهابًا 1/1 وفاز الأهلي إيابًا بهدف محمد أبوتريكة.
خاض الأهلي منافسات البطولة العالمية بقيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه وقائمة مكونة من:-
عصام الحضرى ونادر السيد وأمير عبد الحميد وعماد النحاس وشادى محمد ووائل جمعة وأحمد السيد ومحمد صديق وعبد الإله جلال وأحمد صديق ومحمد عبد الله وإسلام الشاطر وطارق السعيد وأحمد شديد قناوى ومحمد شوقى وحسن مصطفى وحسام عاشور وأكوتى مانساه وأحمد حسن ووائل رياض ومحمد أبو تريكة وأسامة حسنى وفلافيو أمادو وعماد متعب.
افتتح النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم 2006 بالفوز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بهدفين دون رد سجلهما (فلافيو - محمد أبوتريكة)، وتأهل لملاقاة فريق انترناسيونال البرازيلي في الدور نصف النهائي ولكنه خسر بنتيجة 2 / 1 وسجل هدف الأحمر الوحيد اللاعب (فلافيو).
بعد خسارته في الدور نصف النهائي، انتقل الأهلي لمواجهة فريق كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث، وتألق النجم محمد أبوتريكة وسجل هدفين للمارد الأحمر وقاده للفوز بنتيجة 2-0 والتتويج بالميدالية البرونزية للبطولة العالمية في أفضل انجازات الفريق الأهلاوي بالبطولة.