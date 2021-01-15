نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع ثنائي بين ليفربول وبايرن ميونخ على ضم نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتسابق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ونظيره بايرن ميونخ الألماني للحصول على خدمات واحد من نجوم نادي ريال مدريد الاسباني.

وقال موقع " ديفينسا سينترال الإسباني " أن بايرن ميونخ وليفربول تواصلا مع ريال مدريد من أجل معرفة ما إذا كان بإمكانهم الحصول على خدمات المدافع البرازيلي ميليتاو.

وبعد تراجع ترتيب اللاعب بين مدافعي الريال للرقع اربعة خلف راموس وفاران وناتشو فكر جالياً في الرحيل ومغادرة النادي وينتظر المفاضلة بين عرضي ليفربول وبايرن ميونخ.