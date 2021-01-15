نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حصاد الجولة الثانية بالقسم الرابع ببنى سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم مباريات الجولة الثانية بدورى القسم الرابع ببنى سويف لتسفر عن صدارة لافيينا للبطولة وعودة نجوم مصر لسباق المنافسة .

ونجح الفريق الكروى الاول بنادى لافيينا الرياضى فى تحقيق فوز بنتيجة 0/6 على مضيفه مركز شباب باروط بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب باروط ، وأحرز أهداف لافيينا محمد كيتو ' هدفين ' وموكا وقاسم ربيع ومحمد عصام وهشام نيمار ' هدف ' ولم يكمل لاعبي باروط المباراة لينسحب الفريق من المباراة بمنتصف الشوك الثانى .

فيما نجح نجوم مصر فى تحقيق فوز بنتيجة كبيرة 1/8 على سمسطا الرياضى واحرز الأهداف كلا من كهربا ' هدف ' وشيلافرت ' هدفين ' ووائل عبد الفتاح ' هاتريك ' وأحمد معوض ' هدف ' وأحمد لهلوبه ' هدف ' .

ترتيب المجموعة 1 - لافيينا 6 نقاط .

2 - نجوم مصر 3 نقاط .

3 - نادى سمسطا نقطة .

4 - باروط نقطة .