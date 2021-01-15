نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الأهلي نظيره البنك الأهلي الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة، بعد غدًا الأحد الموافق السابع عشر من شهر يناير الجاري.

وتلعب المباراة على أرضية ملعب حرس الحدود، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. محمد الشناوي

في خط الدفاع.. محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، على معلول

في خط الوسط.. حمدي فتحي،اليو ديانج، محمد مجدي افشة

وفي خط الهجوم.. حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، والتر بواليا

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، بعدما خاض 6 لقاءات.