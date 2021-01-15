مونديال اليد.. اليابان تتقدم على كرواتيا 17-14 في الشوط الأول

تقدم المنتخب الياباني على نظيره الكرواتي بنتيجة 17-14، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في المجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

المنتخب الياباني فاجأ نظيره الكرواتي وتقدم عليه طيلة أحداث الشوط الأول في مفاجأة كبرى، حتى استطاعوا إنهاء النصف الأول من المباراة بالتقدم بنتيجة 17-14.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثالثة رفقة منتخبي قطر وأنجولا.

جدير بالذكر أن المنتخب القطري افتتح مباريات المجموعة بالفوز على نظيره الأنجولي بنتيجة 30-25.

