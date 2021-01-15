الرياضة

مونديال اليد.. اليابان تتقدم على كرواتيا 17-14 في الشوط الأول

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تقدم المنتخب الياباني على نظيره الكرواتي بنتيجة  17-14، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في المجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

المنتخب الياباني فاجأ نظيره الكرواتي وتقدم عليه طيلة أحداث الشوط الأول في مفاجأة كبرى، حتى استطاعوا إنهاء النصف الأول من المباراة بالتقدم بنتيجة 17-14.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثالثة رفقة منتخبي قطر وأنجولا.

جدير بالذكر أن المنتخب القطري افتتح مباريات المجموعة بالفوز على نظيره الأنجولي بنتيجة 30-25.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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