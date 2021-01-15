باريس سان جيرمان يعلن إصابة مدربه بوتشيتينو بـ كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، إصابة الأرجنتيني ماوريسي بوتشيتينو، مدرب الفريق، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". وأكد باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر" إصابة بوتشيتينو بفيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة المسحة الخاصة به إيجابية. وسيخضع بوتشيتينو للعزل الصحي حتى تعافيه من المرض، كما تمنى النادي لمدربه الشفاء العاجل. يذكر أن بوتشيتينو تولى تدريب باريس سان جيرمان خلفًا للألماني توماس توخيل، وتوج معهم يوم الأربعاء الماضي ببطولة السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا.

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