الكاف يعلن المواعيد الرسمية لمواجهات دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" المواعيد الرسمية لمباريات دوري ابطال افريقيا من بداية دور المجموعات حتي المباراة النهائية . ويلعب الأهلي في مجموعة تضم كلا من: فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني، والمريخ السوداني. أما الزمالك فيتواجد في المجموعة الرابعة وتضم، الترجي التونسي، مولودية الجزائر، وتونجيت السنغالي. وسيكون مشوار البطولة كما يلي: دور المجموعات: الجولة الأولى: 12 إلى 13 فبراير الجولة الثانية: 23 فبراير الجولة الثالثة: 5 و6 مارس الجولة الرابعة: 16 و17 مارس الجولة الخامسة: 2 إلى 4 إبريل الجولة السادسة: 9 إلى 11 إبريل ربع النهائي: مباراة الذهاب: 14 إلى 16 مايو مباراة العودة: 21 إلى 23 مايو نصف النهائي: مباراة الذهاب: 18 إلى 20 يونيو مباراة العودة: 25 إلى 27 يونيو النهائي: 17 يوليو

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