المنيا يستضيف بترول أسيوط بالقسم الثانى غدا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا غدا نظيره بترول أسيوط ضمن مباريات الجولة التاسعة، بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،في اللقاء الذي سيقام في تمام الثانية والنصف ظهرا باستاد جامعة المنيا .

ويدخل فريق المنيا المباراة برصيد 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الشرقية للدخان المتصدر.. ويسعى لمواصلة الانتصارات والعودة للصدارة.



ويستعيد فريق المنيا جهود عمرو عثمان مهاجم الفريق وتواجده في لقاء بترول أسيوط بعد إنتهاء إيقافه ،وكذلك عودة أحمد شحاته جناح الفريق عقب تعافية من الإصابة.



وتأكد غياب بدوي عاشور وفيصل غريب وبرسوم محروس عن الفريق بسبب الإصابات.



كما قدم قناوي الشكر لمجلس الإدارة برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، والأعضاء وكذلك جميع الجماهير لما قدموه من مساندة ودعم حقيقي للفريق. وقال قناوي، إن الحظر الذي فرضه على اللاعبين مع وضع خطة كاملة للتدريبات المكثفة لعبت دورًا هامًا لاستعادة الثقة بينهم واستعادة نغمة الفوز،و يجب على الجميع مساندة الفريق للحظات الأخيرة وليس التشكيك في قدراته من حين لآخر.



كما أشار المدير الفني إلى أن الفترة السابقة عمل جاهدًا على تكوين أفضل مجموعة للفريق، للمنافسة على الصعود بشكل حقيقي خلال الموسم الجديد بما يليق باسم نادي المنيا اكسبريس الصعيد، مختتما تصريحاته بأن النادي هو الأهم في حياته ولن يتأخر عليه بأي جهد.



ويحرص مجلس إدارة نادي المنيا على حضور المباريات لدعم ومؤازرة الفريق خلال مسيرته بالموسم الجديد، إذ يحضر كل من: المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس الإدارة، والمستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على ملعب كرة القدم، وا. هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.