22 لاعبًا في قائمة بترول أسيوط استعدادًا لمباراة المنيا

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:
محمد رمضان عبد المحسن محمد محمد دياب على شعبان احمد ذكى على جمعه اسلام حمدى عرفه شعبان عمرو زينهم حسام منصور أحمد بيبو مؤمن راضى إيبواه مصطفي كزلوف كاستلو على الفرارجى محمود كمال احمد ترك محمد العندليب احمد يونس محمود وحيد زلاكه . ويفتقد فريق بترول أسيوط لجهود حارسه المتميز محمد مزيكا للإيقاف باللقاء الماضي أمام شبان قنا ،علي أن يعود بلقاء كأس مصر أمام نادي أسمنت أسيوط.
وإليكم باقي مواجهات الفريق البترولي خلال منافسات الدور الأول بالموسم الجديد : الجولة العاشرة بترول أسيوط×أسمنت أسيوط الجولة الحادية عشر طهطا×بترول أسيوط الجولة الثانيةعشر بترول أسيوط×بني سويف الجولةالثالثة عشر الفيوم ×بترول أسيوط الجولة الرابعة عشر بترول أسيوط ×الاعلاميين الجولة الخامسة عشر ديروط×بترول أسيوط.
وكان قد تعاقد مسئولو مجلس إدارة نادي بترول أسبوط مع كرم جابر المدير الفنى الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، لقيادة الفريق فنيا خلفًا محمد عبدالسميع الذي قدم استقالته مؤخرًا.
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