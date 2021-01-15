22 لاعبًا في قائمة بترول أسيوط استعدادًا لمباراة المنيا

أعلن كرم جابر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط عن قائمة الفريق إستعدادا لمواجهة فريق المنيا بالجولة التاسعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،في اللقاء الذي سيقام في تمام الثانية والنصف بإستاد جامعة المنيا.

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

محمد رمضان عبد المحسن محمد محمد دياب على شعبان احمد ذكى على جمعه اسلام حمدى عرفه شعبان عمرو زينهم حسام منصور أحمد بيبو مؤمن راضى إيبواه مصطفي كزلوف كاستلو على الفرارجى محمود كمال احمد ترك محمد العندليب احمد يونس محمود وحيد زلاكه . ويفتقد فريق بترول أسيوط لجهود حارسه المتميز محمد مزيكا للإيقاف باللقاء الماضي أمام شبان قنا ،علي أن يعود بلقاء كأس مصر أمام نادي أسمنت أسيوط.

وإليكم باقي مواجهات الفريق البترولي خلال منافسات الدور الأول بالموسم الجديد : الجولة العاشرة بترول أسيوط×أسمنت أسيوط الجولة الحادية عشر طهطا×بترول أسيوط الجولة الثانيةعشر بترول أسيوط×بني سويف الجولةالثالثة عشر الفيوم ×بترول أسيوط الجولة الرابعة عشر بترول أسيوط ×الاعلاميين الجولة الخامسة عشر ديروط×بترول أسيوط.

وكان قد تعاقد مسئولو مجلس إدارة نادي بترول أسبوط مع كرم جابر المدير الفنى الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، لقيادة الفريق فنيا خلفًا محمد عبدالسميع الذي قدم استقالته مؤخرًا.