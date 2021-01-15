نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة الفيوم لمواجهة قنا بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن أحمد بكري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي محافظة الفيوم عن اختياره 18 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بمنتجع الأسيوطي سبورت، استعدادًا لمباراة قنا المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غد السبت بالملعب الفرعي الثاني بمنتجع الأسيوطي ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.



وضمت القائمة كلا من ( مصطفى ديدا، ويوسف يحي، وإسلام عمار، وأحمد سعد، وأحمد بليدي، وأحمد القرموطي، وأحمد عبد الحكيم، وأحمد عماد ضبش، وعبد الله رشدي، وأحمد عبد الباقي، وأحمد حسن، وأدهم حسن، ومحمد أبو العلا، وأنس شندي، ومحمود الحسيني، وجابر جابر، وكريم الشافعي، ومصطفى كارلوس ) .



ويخوض فريق الفيوم مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة قنا على الملعب الفرعي لمنتجع الأسيوطي وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق .



ويمتلك الفيوم 13 نقطة يستقر بهم في المركز السابع بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.