الرياضة

مركز شباب سمسطا يستضيف تليفونات بنى سويف بالقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق مركز شباب سمسطا شقيقه فريق تليفونات بنى سويف في الثانية والنصف من عصر السبت، وذلك فى إطار المباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب سمسطا ضمن منافسات الاسبوع الـ 9 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .


يدخل سمسطا بقيادة مديره الفنى على حسن المباراة بشعار لا بديل عن تحقيق الفوز وذلك أملا فى العودة للانتصارات وإسعاد الجماهير .


واختار على حسن قائمة تضم كلا من ( راندى وأحمد رمضان وعشماوى وجزره وبنوا وبلال وروؤق وجرار وحسام حسن ومرزوق حسن ومحمد جابر وعادل نور ومحمود شعبان ومروان رمضان وسلك وكوليبالى ومحمد رجب ومحمد كارم ومحمد عشري ) .


فيما يخوض تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد جمال اللقاء بدافع الانتصار والعودة للسباق وتحسين ترتيب الفريق .


ويحتل سمسطا المركز الحادى عشر برصيد 8 نقاط فيما يحتل التليفونات المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط .

ترتيب المجموعة الأولى

 1 - الشرقية للدخان 19 نقطة

 2 - المنيا 17 نقطة

 3 - الألومنيوم 16 نقطة

 4- الإعلاميين 15 نقطة

 5- ديروط 13 نقطة

 6- بنى سويف 13 نقطة 

7- الفيوم 13 نقطة

 8- سوهاج 12 نقطة 

 9- البترول 11 نقطة 

10- شبان قنا 11 نقطة 

11- قنا 8 نقاط 

12- شباب سمسطا 8 نقاط

 13- كيما أسوان 6 نقاط 

14- تليفونات بني سويف 5 نقاط 

15- طهطا 5 نقاط 

16- أسمنت أسيوط 3 نقاط

مريم الجابري

مريم الجابري

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