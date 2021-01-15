نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز شباب سمسطا يستضيف تليفونات بنى سويف بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق مركز شباب سمسطا شقيقه فريق تليفونات بنى سويف في الثانية والنصف من عصر السبت، وذلك فى إطار المباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب سمسطا ضمن منافسات الاسبوع الـ 9 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



يدخل سمسطا بقيادة مديره الفنى على حسن المباراة بشعار لا بديل عن تحقيق الفوز وذلك أملا فى العودة للانتصارات وإسعاد الجماهير .



واختار على حسن قائمة تضم كلا من ( راندى وأحمد رمضان وعشماوى وجزره وبنوا وبلال وروؤق وجرار وحسام حسن ومرزوق حسن ومحمد جابر وعادل نور ومحمود شعبان ومروان رمضان وسلك وكوليبالى ومحمد رجب ومحمد كارم ومحمد عشري ) .



فيما يخوض تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد جمال اللقاء بدافع الانتصار والعودة للسباق وتحسين ترتيب الفريق .



ويحتل سمسطا المركز الحادى عشر برصيد 8 نقاط فيما يحتل التليفونات المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط .