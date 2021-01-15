نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي مواجهات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا السبت مواجهات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية، بدوري القسم الثالث، والتي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم .

وتستهل الجولة بمواجهة فريق نادي المراغة، أمام نادي ه فريق نادي البداري، والتي يستضيفها ملعب الأول.

فيما يلتقي فريق نادي قفط، بقيادة احمد حواش المدير الفني الجديد، في اولي لقاءاته الرسمية مع الفريق، امام مركز شباب سوهاج، بملعب الاول.

ويستضيف نادي اخميم، فريق مركز شباب البلينا، فيما يلتقي فريق مركز شباب نجوع مازن، مركز شباب نجوع مازن، بملعب الاول.

فيما قررت اللجنة تأجيل لقاء نادي الرحلات امام شبان المراغة، ومباراة اهلي المنشاة أمام شعب قوص الي يوم الاحد المقبل بسبب مشاركتهم في بطولة كأس مصر.

