نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السويس يضم كريسبو هداف دكرنس لنهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت ادارة منتخب السويس في الحصول على خدمات اللاعب محمد كريسبو مهاجم دكرنس والاوليمبي السابق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بدوري القسم الثانى.

ويأتي "كريسبو" أحد الهدفين الكبار بمجموعة بحري لمدة موسمين مع فريقة السابق الاوليمبي، ليكون الصفقة الثالثة لنادى منتخب السويس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد ضم جيمس تيدي مهاجم الإنتاج الحربي، و اللاعب محمد عبد الرازق مدافع تلفونات بنى سويف.



ويذكر ان منتخب السويس حقق فوز غالي على فريق ZD بهدف نظيف أحرزة اللاعب أبو النصر حلمي، في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الثاني اليوم الجمعه ضمن منافسات الجولة التاسعة بمجموعة القاهرة والقناة من دوري القسم الثاني وبذلك الفوز ارتفع رصيد ابناء الغريب الي 17 نقطة في المركز الثاني، اما فريق ZD تجمد رصيده عند 13 نقطة.