نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الجونه والطيران والترام والأميرية وكفر سعد فى الدورى الممتاز للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت مباريات الجولة الرابعة فى الدورى الممتاز لكرة القدم النسائية عن فوز الطيران على دلفى بثمانية أهداف مقابل لاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب المدينة الشبابية بالإسكندرية ليرتفع رصيد الطيران إلى 12 نقطة ويتصدر البطولة ويتجمد رصيد دلفى عند 3 نقاط .

وفاز الجونه على مركز شباب أجا بإحدى عشر هدفا دون رد ليرتفع رصيد الجونه إلى 6 نقاط ويظل أجا بدون رصيد منذ بداية المسابقة .

وفاز الترام بملعبه بالإسكندرية على مركز شباب برجاية بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أدارها طاقم التحكيم بقيادة عبده الفقى و مساعديه محمود الجنجيهى وعمر عامر .

وسجل أهداف الترام أمل ناصر وإيمان السيد بالخطأ فى مرماها و نورهان أحمد بينما جاءت أهداف برجاية عن طريق ميرنا سعيد و ياسمين ربيع ليرتفع رصيد الترام إلى 6 نقاط ويتجمد رصيد مركز شباب برجاية عند 3 نقاط .

وفاز فريق الأميرية على المعادى واليخت بأربعة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيد الأميرية إلى 9 نقاط ويتجمد رصيد المعادى واليخت عند 3 نقاط .

وفاز كفر سعد على مركز شباب القلعة بأربعة أهداف مقابل هدف أيضا ليرتفع رصيد كفر سعد إلى 9 نقاط ويظل فريق القلعة بدون رصيد .

وتعادل الهرم مع صيد المحلة بدون أهداف فى المباراة أدارها طاقم المحكمات بقيادة نور سمير ومساعديها منى عطا الله وتقى محمود ليرتفع رصيد ليرتفع رصيد الفريقين إلى 7 نقاط .

وتعادل البنك الأهلى مع وادى دجلة بهدفين لكل فريق ليرتفع رصيد البنك الأهلى إلى 7 نقاط ودجلة إلى عشر نقاط

وأصبح ترتيب المسابقة كالآتى

1 - الطيران 12 نقطة

2- وادى دجلة 10 نقاط

3 - كفر سعد 9 نقاط

4 - الأميرية 9 نقاط

5 - الهرم 7 نقاط

6 - صيد المحلة 7نقاط

7 - البنك الأهلى 7 نقاط

8 - الجونة 6 نقاط

9 - الترام 6 نقاط

10 - المعادى 3 نقاط

11 - مركز شباب برجاية 3 نقاط

12 - دلفى 3 نقاط

13 - مركز شباب أجا بدون نقاط

14 - مركز شباب القلعة بدون نقاط .