نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “المواجهة” موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري 2021/01/17 // دي خيا يتحدى صلاح في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب جماهير الساحرة المستديرة موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد القادمة، الأحد 2021/01/17 في قمة الجولة أل 19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي سيستضيفها معقل ليفربول أنفيلد وتنقل عبر شاشة قناة بي إن سبورت القطرية، وعلى أثر نتيجة المباراة سيتحدد المنافسة على لقب البريمرليج فاليونايتد يتقدم على حامل اللقب قبل المباراة بفارق 3 نقاط، اليونايتد 36 نقطة والليفر 33 نقطة، وفي حالة فوز مانشستر سيزيد الفارق إلي 6 نقاط وهو ما سيضع ليفربول في حالة ضغط باقي مشوار الدوري الذي يحمل لقبه، أما في حالة فوز الليفر فسيتساوى الفريقين وتتزايد المنافسة بينهما على اللقب، فلمن تكون الغلبة هذا ما ستجيب عنه أقدام اللاعبين على مدار 90 دقيقة زمن شوطي المباراة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقناة الناقلة

تلعب قمة الأسبوع رقم 19 بين ليفربول واليونايتد الأحد القادم الموافق 2021/01/17، في تمام الساعة 18.30 بتوقيت مدينة القاهرة، 19.30 بتوقيت مكة المكرمة، 20.30 بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة bein sports HD 2 المالك الحصري لجميع مباريات البريمرليج في المنطقة العربية.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى ” كيليهر”.

خط الدفاع ” نيكو وليامز، ميلنر، ريس ويليامز، فابينيو”.

خط الوسط ” هندرسون، جونز، فينالدوم”.

خط الهجوم ” محمد صلاح، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينيو”.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد أمام ليفربول

حراسة المرمى ” ديفيد دي خيا”.

خط الدفاع ” لوك شو، هاري ماجوير، إريك بايلي، أرون وان بيساكا”.

خط الوسط ” بول بوجبا، ماتيتس، برونو فيرنانديز”.

خط الهجوم ” ماركوس راشفورد، كافاني، إيديتسون”.

بطاقة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

المباراة : ليفربول * مانشستر يونايتد. المنافسة : الجولة 19 من منافسات الدوري الإنجليزي. الموعد : الأحد الموافق 2021/01/17. التوقيت : 18.30 بتوقيت القاهرة، 19.30 بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة : bein sports HD 2. ملعب المباراة : أنفيلد. حكم المباراة : بول تيرني.

تاريخ حكم المباراة في أحتساب ركلات جزاء للفريقين

الحم الإنجليزي الذي سيدير اللقاء بحسب ما جاء على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، هو الحكم ” بول تيرني”، في أخر 10 مباريات حكمها لفريق مانشستر يونايتد أحتسب للفريق 5 ركلات جزاء وأحتسب ضد مانشستر ركلة جزاء واحدة، أما فريق ليفربول فالحكم الإنجليزي في أخر 14 لقاء أداره للفريق لم يحتسب أي ركلة جزاء لصالح ليفربول، وأحتسب ضد الفريق ركلة جزاء واحدة لصالح فريق تشيلسي.