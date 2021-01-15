باجل يتغلب على شباب الجيل في مباراة مثيرة

باجل يتغلب على شباب الجيل في مباراة مثيرةتغلب منتخب ناشئين باجل لكرة القدم على نظيره ناشئين شباب الجيل بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب نادي الجيل بمحافظة الحديدة.

سجل الهدف الأول لمنتخب ناشئين باجل بلاعبه احمد نصير في الشوط الأول، فيما سجل منتخب ناشئين شباب الجيل هدف التعادل بضربة جزاء، في حين أضاف ناشئين باجل الهدف الثاني في مرمى حارس شباب الجيل في نهاية الشوط الثاني.

وأوضح الكابتن فاضل الوصابي قائد منتخب ناشئين شباب الجيل، أن مستوى منتخب الناشئين يتطور يوماً بعد يوم ومباراته اليوم مع ناشئين باجل كانت أفضل بكثير من مبارياته السابقة، مؤكداً أن الفترة المقبلة من تحضيرات الناشئين تحتاج إلى خوض مباريات ودية كثيرة وليس تدريبات، لتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين، لأداء افضل ومتميز في الفترات القادمة.

وقدم المنتخبان في المباراة أداء متميز خلال الشوطين، حيث قاد منتخب ناشئين باجل الكابتن محمد الدوخي.