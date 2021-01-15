ألمانيا تكتسح أوروجواي بمستهل مباريات المجموعة الأولى من مونديال اليد

اكتسح المنتخب الألماني لكرة اليد على منتخب أوروجواي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى، لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021، بنتيجة 43 - 14.
ونجح منتخب "الماكينات الألمانية" في التفوق خلال أحداث الشوط الأول وتقدم بنتيجة 16 - 4، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وحصل "جونزاليس ألوزا" حارس مرمى منتخب أورجواي على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء الرائع الذي قدمه خلال اللقاء، وتصديه للعديد من الكرات.
وبهذه النتيجة حصد منتخب "المانشافت" على نقطتين ليتصدر المجموعة، فيما يبقى منتخب أوروجواي بدون رصيد.
ويقع منتخبا ألمانيا وأوروجواي ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما منتخبي المجر والرأس الأخضر، واللذان يلتقيا بعد قليل في إطار نفس الجولة.
ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب الألماني في الجولة المقبلة مع نظيره منتخب الرأس الأخضر، فيما يلعب منتخب أوروجواي مع نظيره المجري يوم الأحد المقبل.
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