تاكيس جونيس يعود لحسابات الإسماعيلي بقوة

ويستعجل الإسماعيلي التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد أن صرف النظر عن التعاقد مع مدرب مصري لقيادة الفريق خلفًا لابوطالب العيسوي المدير الفني المؤقت الحالي للدراويش.
وكان موقع "دوت الخليج" أشار إلى أن مدرب دجلة السابق في حسابات الإسماعيلي منذ رحيل البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني السابق للدراويش ديسمبر الماضي.
ويستعد الاسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب الإثنين المقبل في الدوري.
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