تاكيس جونيس يعود لحسابات الإسماعيلي بقوة

عاد اسم اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى السابق لفريق وادى دجلة، لحسابات مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، من أجل قيادة الفريق الإسمعلاوي خلال الفترة المقبلة.

ويستعجل الإسماعيلي التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد أن صرف النظر عن التعاقد مع مدرب مصري لقيادة الفريق خلفًا لابوطالب العيسوي المدير الفني المؤقت الحالي للدراويش.



وكان موقع "دوت الخليج" أشار إلى أن مدرب دجلة السابق في حسابات الإسماعيلي منذ رحيل البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني السابق للدراويش ديسمبر الماضي.

ويستعد الاسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب الإثنين المقبل في الدوري.