حقق فريق الأهلي الفوز على نادي الزمالك بنتيجة 3-1 وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري الطائرة سيدات لموسم 2020-2021.
واستطاع فريق الأهلي بقيادة مديره الفني حمد الصافي التفوق في أغلب أحداث المباراة على منافسه الزمالك بقيادة المدير الفني إيهاب علي فبعد أن نقدم الأهلي في الشوط الأول استطاع الزمالك العودة من جديد و التعادل في الشوط الثاني ولكن الأفضلية بعد ذلك ذهبت للأهلي لتنتهي المباراة لصالحه، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25-17 ،21-25 ،25-17 ، 25-10.
الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية بعد منافسة قوية مع ناديي الصيد والزمالك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يفوز على الزمالك في قمة مباريات دوري سيدات الطائرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.