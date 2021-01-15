حقق منتخب اليابان أولى مفاجأت بطولة العالم لكرة اليد، بفرضه التعادل مع نظيره الكرواتي وصيف بطولة أوروبا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

المنتخب الياباني فاجأ نظيره الكرواتي وتقدم عليه طيلة أحداث الشوط الأول في مفاجأة كبرى، حتى استطاعوا إنهاء النصف الأول من المباراة بالتقدم بنتيجة 17-14. وفي الشوط الثاني، تراجع المنتخب الياباني قليلًا، ليستغل الكروات ذلك، ويحققوا التعادل قبل نهاية المباراة بـ 8 ثوان فقط، ليتقاسما نقاط المباراة، ويحتلان المركزين الثاني والثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيدة. ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثالثة رفقة منتخبي قطر وأنجولا. جدير بالذكر أن المنتخب القطري افتتح مباريات المجموعة بالفوز على نظيره الأنجولي بنتيجة 30-25.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان يحقق مفاجأة ويفرض التعادل على كرواتيا في مونديال اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.