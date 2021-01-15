الإسماعيلي يستعد لذئاب الجبل وأبوطالب يجتمع باللاعبين

خاض فريق الكرة الأول بالإسماعيلى أول تدريباته اليوم بالمدينة بعد عودته من المغرب ، فى أعقاب مواجهة الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الفريق بدأ من "مراكش" الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الأثنين المقبل ، لحساب مؤجلات الأسبوع السادس بالمسابقة المحلية.



وحرص الجهاز الفنى للفريق بقيادة أبوطالب العيسوي، عقد جلسة مع اللاعبين من أجل إغلاق صفحة البطولة العربية والتركيز على المسابقة المحلية اعتبارا من لقاء ذئاب الجبل.



المران شهد مشاركة إبراهيم أبو اليزيد قلب الدفاع بعد اكتمال جاهزيته واختتم بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة سعيا لإصلاح الأخطاء.