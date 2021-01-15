اتحاد الكرة ردا على اتهامات دجلة: مشاركة لاعب طلائع الجيش قانونية

وقال المصدر ذاته إن محمد ناصف حصل علي الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام مصر المقاصة وتم إيقافه وغيابه عن مباراة غزل المحلة ثم عاد للمشاركة مع فريقه بداية من مواجهة الاتحاد السكندرى وحصل على إنذار أول ثم شارك فى مباراة الزمالك وحصل على الإنذار الثاني، وبالتالى مشاركته فى مواجهة وادى دجلة اليوم سليمة تماما وقانونية.
وأشار إلى أن اعتراض نادي وادى دجلة على مشاركة محمد ناصف باللقاء ليس فى محله نظرا لصحة موقف اللاعب القانوني.
كان ماجد سامي بنادي وادى دجلة دون عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقال : في مباراة الأسبوع السادس من الدوري الممتاز بين طلائع الجيش والزمالك وفى الدقيقة 87 أشهر الحكم إبراهيم نور الدين بطاقة صفراء للاعب محمد ناصف هي الثالثة له هذا الموسم بعدما كان اللاعب نفسه قد نال بطاقتين سابقتين فى مباراتي الجونة بتاريخ 11 ديسمبر والمقاصة بتاريخ 22 ديسمبر إلا أن نادي طلائع الجيش أخطأ بإشراك اللاعب فى مباراة الأسبوع السابع أمام وادي دجلة التي أقيمت اليوم علما بأن النادي سيقوم بتقديم احتجاج رسمي للجنة المسابقات يوم الأحد 17 يناير للحفاظ على حقوقه.
يذكر ان فريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني نجح في الفوز أمام وادي دجلة بهدف دون رد احرزه أحمد سمير.
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