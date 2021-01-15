مونديال اليد: التعادل يحسم قمة إسبانيا والبرازيل.. وألمانيا تسحق أوروجواي

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب إسبانيا مع نظيره البرازيلي 29-29، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة العالم لكرة اليد، المقامة حالياً في مصر.

سيطرت إسبانيا على مجريات الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم بصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وحسمه لصالحه بنتيجة 16-13، وسط محاولات من منتخب البرازيل من أجل تقليص فارق الأهداف.

وفي الشوط الثاني، شهد اللقاء إثارة حتى الثواني الأخيرة، لينتهي اللقاء بالتعادل 29-29.

وحصد منتخبا البرازيل وإسبانيا أول نقطة لهما في البطولة.

وحصد لاعب البرازيل، هانييل لانغارو، جائزة رجل المباراة، بعد نجاحه في تسجيل 6 أهداف.

ومن جهة أخرى اكتسح المنتخب الألماني نظيره أوروغواي 43-14، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

ونجح منتخب "الماكينات" في التفوق خلال أحداث الشوط الأول، وتقدم 16-4، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وبهذه النتيجة حصد منتخب ألمانيا نقطتين ليتصدر المجموعة، فيما يبقى منتخب أوروغواي دون رصيد.