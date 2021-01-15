سطور مضيئة في مسيرة الفتى الذهبي الإنجليزي.. اعتزال الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد

أعلن اللاعب الإنجليزي، واين روني، الليلة الجمعة، إعتزاله لكرة القدم نهائيا وتفرغه لتدريب نادي ديربي كاونتي الذي وقع له اللاعب عاما ونصف العام كلاعب ومدرب في نفس الوقت.

بدأ واين روني مسيرته كلاعب شاب سطع نجمه في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2002 بعدما سجل في مرمى ارسنال بقميص نادي إيفرتون ليصبح أصغر هداف للدوري، الأمر الذي جعله ينال الإعجاب والإشادات من المعلقين والمدربين على مدار عامين متواصلين ليصل الى محطته التاريخية التالية..

ثم أثار روني جدلا واسعا عندما تعاقد معه يونايتد بعد عامين بما يقرب من 30 مليون جنيه إسترليني لشاب يبلغ من العمر 18 عامًا في صيف عام 2004، بعد تألقه في بطولة أوروبا 2004، وكانت الصفقة صادمة للمجماهير حتى انهم ظنوا إن الإدارة لم تحسن إختياراتها في هذا الوقت.

ولم تمر أيام حتى جاء ظهوره الأول بشكل مذهل ومفاجئ في “أولد ترافورد” ضد فناربخشه في دوري أبطال أوروبا، حيث أطلق المهاجم هدفه الأول بعد ربع ساعة فقط قبل أن ينطلق إلى الشباك بعد 10 دقائق، سجل روني ثلاثية مذهلة له حيث فاز يونايتد بنتيجة 6-2، وبالتأكيد أن هذه الليلة لا تزال تعيش طويلًا في ذكرى النجم المعتزل الآن.



سجل واين روني مع منتخب إنجلترا ايضا هدفه الدولي الأول خلال مباراة المجموعة الثانية بين منتخب انجلترا وسويسرا في كأس الأمم الأوروبية 2004، في أول نهائيات دولية كبرى له، حيث ألهم روني فريق الأسود الثلاثة للفوز على سويسرا بأدائه الذي إتسم بالقوة والجرأة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا جزءًا من الفريق الذي تعرض للهزيمة بهدفين متأخرين من زين الدين زيدان في المباراة الافتتاحية، لكنه وضع ذلك خلفه وسجل هدفين، ليصبح أصغر لاعب يسجل في بطولة أوروبا.

الطرد في كاس العالم2006 ... وأزمة روني مع جماهير اليونايتد

تعرض واين روني في كأس العالم 2006 الإنجليزي للإقصاء بسبب البطاقة الحمراء حيث تم طرده من قبل الحكم هوراسيو إليزوندو خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم ضد البرتغال في البرتغال وانتهت بطولة كأس العالم الأولى لروني بكارثة

وقيل الكثير وقتها عن دور زميله في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو في الواقعة، التي دفعت الحكم لطرده، الأمر الذي أثار حفيظة الجماهير و اللاعبين، لكن روني كشف لاحقًا أن الحادث لم يكن أبدًا مشكلة بين الثنائي.

وعندما تمكنت إنجلترا من التعادل مع الجزائر فقط في كأس العالم 2010، طلب المشجعون رأي اللاعبين في المباراة وسبب التعادل فقط وعدم تمكنهم من الفوز، فما كان منه الا انه نظر إلى كاميرا تلفزيونية وقال: “من الجيد أن ترى معجبيك في المنزل يزعجونك، هؤلاء مؤيدون مخلصون”

لم يكن ذلك جيدا وتعرض روني لانتقادات بسبب تلك الواقعة التي إعتبرها الجمهور تقليلا من المنافس وعدم التركيز على أداء فريقهم السيئ.

و يختتم الفتى الذهبي الليلة مسيرة مميزة حافلة بالإنجازات في ملاعب كرة القدم، كنجم تاريخي لنادي مانشستر يونيتد والمنتخب الإنجليزي حيث تألق خلالها مع مانشستر يونايتد وأصبح هدافه التاريخي برصيد 253 هدفًا، كما توج معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات في مواسم «2006 - 2007، 2007 - 2008، 2008 - 2009، 2010 - 2011، 2012 - 2013».



وفاز روني بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة موسم 2007 - 2008، وأحرز لقب كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة 3 مرات في موسم «2005 - 2006، 2009 - 2010، 2016 - 2017»، وبطولة الدرع الاتحاد الإنكليزي «الدرع الخيري سابقًا» 4 مرات في أعوام «2007 - 2010 - 2011 - 2017».



كما تشمل إنجازاته لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2015 - 2016، وكأس العالم للأندية عام 2008، وبطولة الدوري الأوروبي في موسم 2016 - 2017.



وعلى الصعيد الدولي فيعتبر واين روني الهداف التاريخي لمنتخب انجلترا برصيد 53 هدفًا. وحطم روني العديد من الأرقام القياسية، خاصة خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد، حيث يعد أكثر لاعب سجل أهدافًا لناد واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل مع مانشستر 183 هدفًا، ويعد أفضل هداف في تاريخ المنتخب الانجليزي خلال المباريات الرسمية برصيد 37 هدفًا، فضلًا عن كونه أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ منتخب الأسود الثلاثة، عندما كان عمره 17 عامًا، وذلك أمام منتخب مقدونيا عام 2003، ضمن تصفيات المجموعة السابعة المؤهلة لـ «يورو 2004».

وعلى صعيد الألقاب الفردية:

أفضل لاعب شاب بحسب شبكة BBC في السنة : 2002 التشكيلة المثالية في بطولة كأس أوروبا : 2004 أفضل لاعب شاب من قبل المنظمة FIFA PRO عام : 2004/2005 التشكيلة المثالية في الدوري الإنجليزي : 2005/2006 - 2008\2009 - 2009\2010 - 2010\2011 أفضل لاعب من " السير مات بوسبي " : 2005/2006 -2009\2010 أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي : 2004/2005 - 2005/2006 أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل الجماهير:2005\2006 - 2009\2010 أفضل لاعب بالشهر في الدوري الإنجليزي : فبراير 2005 - ديسمبر 2005 - مارس 2006 - نوفمبر 2007-ابريل 2008 مارس 2008-ديسمبر2009-نوفمبر2009-ديسمبر2009-يناير2009-نوفمبر2010-يناير2010-فبراير2010-فيراير2011-فبراير2011



أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية : 2008 وبدأ روني مسيرته مع نادي إيفرتون عام 2002، قبل أن ينتقل إلى مانشستر الإنكليزي عام 2004، حيث استمر مع الشياطين لمدة 13 موسمًا، قبل أن يعود في موسم 2017 - 2018 إلى إيفرتون، حيث لعب معهم لموسم واحد، لينتقل بعد ذلك إلى دي سي يونايتد الأميركي حيث لعب معهم حتى عام 2020، قبل أن يوقع عقدًا مع ديربي كاونتي، ويختتم مسيرته معهم

حيث قال في تغريدة وداعية على صفحته الرسمية على موقع تويتر " أحببت كل دقيقة من مسيرتي الكروية لكنني متحمس للبدء في الإدارة مع نادٍ رائع فيه . شكرا لجميع الرسائل وأطيب التمنيات ، نقدرهم جميعا".



ويشترط روني صاحب ال35 عاما في تجربته التدريبية، إستمرار زميله السابق في الفريق ليام روسنيور كمدربًا مساعدًا، وحارس المرمى الدولي الإيرلندي السابق شاي غيفن المعيَّن مسؤولًا عن الفريق الأول.

وأشرف روني على تسع مباريات حتى الآن، كمدرب لديربي كاونتي وفاز في ثلاث مباريات وتعادل في أربع.

ويأمل ديربي كاونتي أن يساعد التعيين في استقرار نادي التشامبيونشيب، حيث ينتظر بعض أعضاء الفريق الأول والجهاز الفني أجور شهر ديسمبر وسط استحواذ مطول بقيادة الشيخ خالد، ابن عم مالك مانشستر سيتي الشيخ منصور.