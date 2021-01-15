الدوري البرتغالي.. سبورتنج لشبونة يتقدم بهدف على ريو افي بالشوط الأول

ا نتهى الشوط الأول بفوز فريق سبورتينج لشبونة على ضيفه ريو افي 1/0 ضمن الجولة الـ 14 في منافسات الدوري البرتغالي. نتهى الشوط الأول بفوز فريق سبورتينج لشبونة على ضيفه ريو افي 1/0 ضمن الجولة الـ 14 في منافسات الدوري البرتغالي. شهد الشوط الأول بداية حماسية بين الفريقين مماد دفع الحكم بإشهار أربعة بطاقات صفراء إثنين لكل فريق.

وسجل هدف سبورتينج اللاعب بيدرو جونسالفيس في الدقيقة 41 . يحتل نادي سبورتينج المركز الثالث في ترتيب الدوري البرتغالي، بينما ينافس نادي ريو افي على المركز التاسع.

يدير المبارة الحكم هيلدير مالهيريو التي تقام على ملعب خوسية الفالادي بمدينة لشبونة.

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