سر التاسعة.. الشناوي يسترجع لحظة الاحتفال بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي

شارك حارس مرمى المنتخب الوطني ونجم النادي الأهلي "محمد الشناوي" صورة جديدة له مسترجعا ذكريات البطولة الافريقية التاسعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.
وعلق عليها الشناوي، قائلا: " من أول البطولة كنت متأكد إن التاسعة جاية.. ???? #سر_التاسعة #الاهلي"
وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.
وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المران، ومطالبة اللاعبين بمزيد من التركيز في المباريات المقبلة في الدوري بداية من مواجهة فريق البنك الأهلي.
ويلتقي الأهلي مع فريق البنك الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.
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