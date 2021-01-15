الجبلاية: نتلقى خطاب الكاف بقواعد جديدة للتعامل مع إصابات اللاعبين بكورونا

وجاء مضمون الخطاب على النحو التالي: قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF في اجتماعها المنعقد اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي ، تعديل المادة الخاصة بإصابات اللاعبين بفيروس كورونا لتصبح على النحو التالي: "يتم السماح للفريق الذي لديه 11 لاعبا متاحا بآداء المباراة وفي حالة عدم وجود حارس مرمى بين اللاعبين الإحدى عشر يحل لاعب آخر مكان حارس المرمى بحيث يكون إجمالي عدد اللاعبين في أرض الملعب 11 لاعبا. وإذا لم يتوافر لدى الفريق الحد الأدنى من اللاعبين ( 11 لاعبًا ) فسوف يتم اعتبار الفريق خاسرًا 0-2".
وفى حالة تأكد إيجابية نتيجة اختبار PCR لأي لاعب ، فلن يُسمح له بالمشاركة في المباراة المذكورة. وأكد القرار على أنه سيتم تطبيقه في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي CAF ، وذلك اعتبارا من تاريخ إخطار القرار.
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