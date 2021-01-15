نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي الزمالك للإبقاء على لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي وتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة بعد المستويات المميزة الذي قدمها مع الفريق خلال السنوات الماضية.

وكشف هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن أخر تطورات ملف التجديد للاعب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك.

وقال إبراهيم في تصريحات تليفزيونية " فرجاني ساسي زملكاوي وإعلان التجديد له سيكون قريبًا".

يذكر أن نادي الزمالك حقق الفوز على فريق المصري بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز سجله لاعب الوسط إمام عاشور.