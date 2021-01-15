نشر موقع دوت الخليج الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة خلال الساعات الماضية نعرضها لكم: حرص نادي الزمالك على إصدار بيان رسمي بشأن أزمة احتراف مصطفى محمد لاعب الفريق الأبيض. علق برنار كاييزو نائب رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي، على إيقاف نادي الزمالك لمفاوضات بيع مصطفى محمد. استنكر برنار كاييزو نائب رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي، طريقة مفاوضات نادي الزمالك معهم الخاصة ببيع المهاجم مصطفى محمد. قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف " بعد الاجتماع الذي انعقد اليوم الجمعة بدولة الكاميرون، ان أى فريق أو منتخب سيخوض اللقاء فى حالة توفر 11 لاعبا لا يعانون من فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اخبار الرياضة.. قرارات عاجلة من الكاف بشأن دوري الأبطال.. خناقة الزمالك وسانت إيتيان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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