شباب الأهلي يفوز على النصر .. والفجيرة يخسر من عجمان في الدوري الإماراتي

هدف المباراة الوحيد أحرزه يحيى الغساني في الدقيقة 50 بعد تلقيه عرضية أرضية رائعة من كارتابيا ، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد شباب الأهلي للنقطة 19 في المركز السادس، فيما توقف رصيد النصر عند 24 نقطة في المركز الثالث.
وضمن منافسات نفس الجولة، فاز فريق عجمان على نظيره الفجيرة بهدفين مقابل هدف.
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