ديربي العاصمة.. لاتسيو يتقدم على روما بهدفين في الدوري الإيطالي

تقدم فريق لاتسيو على نظيره روما بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من مباراة ديربي العاصمة التي تجمعهما، في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح تشيرو إيموبيلي التسجيل لـ لاتسيو في الدقيقة 15 مستغلًا خطأً دفاعيًا قاتلًا من دفاع روما.

وفي الدقيقة 23، أحرز الإسباني لويس ألبيرتو الهدف الثاني لـ لاتسيو، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم لاتسيو بهدفين مقابل لا شيء.

ويحتل روما المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، فيما يحتل لاتسيو المركز الثامن برصيد 28 نقطة.